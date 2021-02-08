حمدوك يعلن تشكيل الحكومة الجديدة.. ويؤكد: عملت على إصلاحات كبيرة

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 8 فبراير 2021

أعلن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك عن تشكيلته الوزارية الجديدة، قائلا: ملتزمون بمبادئ الثورة رغم كل الصعوبات.



وأضاف عبد الله حمدوك، أن الحكومة عملت على إصلاحات اقتصادية كبيرة واسترداد الأموال المنهوبة.

وتابع رئيس الحكومة، أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بناء على توافقات، لافتا إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب من أهم الإنجازات.

وأوضح رئيس الحكومة، أن الحكومة السودانية عملت على إصلاحات اقتصادية كبيرة، لافتا إلى أنه تم التوافق على برنامج حكومي سيتم المصادقة عليه خلال هذا الأسبوع.