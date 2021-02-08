عاجل| مستشار رئيس الحكومة: المرأة شغلت مناصب سيادية في الحكومة الجديدة

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 8 فبراير 2021

قال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة فايز السليك، إن التشكيلة الوزارية بالحكومة السودانية الجديدة بنيت على مبدأ التوافق.



وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، أن القوى السياسية يجب أن تهتم بدور المرأة، موضحا أن المرأة شغلت مناصب سيادية في الحكومة الجديدة.

ولفت المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، إلى أن قوى الحرية والتغيير اعتمدت على معايير معينة لاختيار الوزراء.

وفى وقت سابق أعلن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك عن تشكيلته الوزارية الجديدة، قائلا: ملتزمون بمبادئ الثورة رغم كل الصعوبات، وأضاف عبد الله حمدوك، أن الحكومة السودانية الانتقالية عملت على إصلاحات اقتصادية كبيرة واسترداد الأموال المنهوبة.

وتابع رئيس الحكومة، أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بناء على توافقات، لافتا إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب من أهم الإنجازات.

وأوضح رئيس الحكومة، أن الحكومة السودانية عملت على إصلاحات اقتصادية كبيرة، لافتا إلى أنه تم التوافق على برنامج حكومي سيتم المصادقة عليه خلال هذا الأسبوع.