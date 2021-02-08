رئيس الوزراء: المجلس التشريعي يضم جميع المكونات السياسية والاجتماعية

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 8 فبراير 2021

أكد رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، أن المجلس التشريعي الانتقالي أحد أهم الاستحقاقات الدستورية للفترة الانتقالية



وأضاف عبد الله حمدوك: المجلس التشريعي يتكون من جميع المكونات السياسية والاجتماعية.

وذكرت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مجلس السيادة لم يتسلم حتى الآن قائمة الوزراء الجدد للمصادقة عليها قبل إعلانها، وفى قت سابق أكد التلفزيون السوداني أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أعلن حل الحكومة.

جدير بالذكر أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، أعلن التوافق على إعلان الحكومة الجديدة الإثنين.

وذكر مجلس السيادة، في تصريح مقتضب، أن مجلس الشركاء عقد اجتماعًا مساء الأحد وأن الحكومة الجديدة سيعلنها رئيس مجلس الوزراء بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجرى المشاورات بشأنها.