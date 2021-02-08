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عاجل.. تنسيق بين الجنائية الدولية والداخلية والشرطة لحماية المدنيين في دارفور

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

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الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 8 فبراير 2021

عاجل.. تنسيق بين الجنائية الدولية والداخلية والشرطة لحماية المدنيين في دارفور

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متابعات - اخبار الخليج 365

التقى الفريق اول شرطة (حقوقى) الطريفى ادريس دفع الله وزير الداخلية بمكتبه اليوم السيد فاكسيو ميتيوس مسئول الاختصاص  والتعاون فى المحكمة الجنائية الدولية بحضور الفريق أول شرطة(حقوقى) عزالدين الشيخ على منصور مدير عام قوات الشرطة . 

وبحث اللقاء أوجه التعاون والتنسيق بين المحكمة الجنائية ووزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة فى مجال حماية المدنيين بولايات دارفور وتوفير الحماية الكاملة لهم وفق الاتفاقيات والتشريعات القانونية بالتنسيق مع الجهات العدلية ذات الصلة .

فيما أشاد فاكسيو بتعاون وتنسيق وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة فى تسهيل كافة المتطلبات التى تسهل من تحقيق العدالة بولايات دارفورعلى وجه الخصوص .

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