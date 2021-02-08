عاجل.. تنسيق بين الجنائية الدولية والداخلية والشرطة لحماية المدنيين في دارفور

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 8 فبراير 2021

التقى الفريق اول شرطة (حقوقى) الطريفى ادريس دفع الله وزير الداخلية بمكتبه اليوم السيد فاكسيو ميتيوس مسئول الاختصاص والتعاون فى المحكمة الجنائية الدولية بحضور الفريق أول شرطة(حقوقى) عزالدين الشيخ على منصور مدير عام قوات الشرطة .

