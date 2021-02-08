عاجل.. والي ولاية كسلا يستقبل وزير خارجية فنلندا

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 8 فبراير 2021

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إستقبل الأمين العام لحكومة ولاية كسلا الوالي المكلف الطيب محمد الشيخ بمطار كسلا صباح اليوم بيكا هافيستو وزير خارجية فنلندا وسفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم وممثلي السوق الأوروبية في زيارة إلى ولاية القضارف لتفقد أوضاع اللإجئين الإثيوبيين بمعسكر (أم راكوبة) بولاية القضارف من حيث عمليات الترحيل والإيواء وتقديم الخدمات عبر منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى . وقدم الوالي تنويرا شاملا للوزير والوفد المرافق له حول عمليات دخول اللإجئين إلى الولاية واستقبالهم بمعبر حمداييت، إلى جانب سير عمليات الحصر والتسجيل ومن ثم الترحيل إلى ولاية القضارف في معسكر الاستدامة بمنطقة (أم راكوبة) . وأستعرض الوالي جهود المجتمع المحلي في استقبال وإستضافة اللاجئين قبل تدخل المنظمات، مشيرا إلى أن الأعداء كان فوق طاقة المجتمع المحلي والولاية والمنطقة، ما يعني ضرورة تدخل المجتمع الدولي لتوفير إحتياجات المواطنين واللإجئين .



وأشار الوالي إلى الآثار المترتبة من وجود اللإجئين على الخدمات والبالغين ٦٨ ألف لاجئ ، حيث تم ترحيل نسبة ٥٠٪ من العدد الكلي للاجئين .

وأشار الوالي إلى استقبال الولاية أيضا للتدفقات المستمرة من إريتريا على الولاية، داعيا الوزير والمجتمع الدولي للمساهمة بصورة فاعلة لتقديم المساعدات ومقابلة التحديات المترتبة من عملية اللجوء من القوميات الإثيوبية والإريترية . من جانبه أوضح الوزير أن الزيارة تأتي في إطار الوقوف ميدانيا على أحوال اللاجئين الإثيوبيين بولايتي كسلا والقضارف جراء الصراع في إقليم التقراي والعمليات الحربية في شهر نوفمبر من العام الماضي .

وأعرب عن شكره للحكومة السودانية والمواطنين على إستقبالهم وإستضافتهم للاجئين منذ عقود طويلة الأمر الذي يعني أصالة وكرم الشعب السوداني.

ووعد بحث المجتمع الدولي وعلى رأسه المانحين والإتحاد الأوروبي لتقديم مايمكن تقديمه للإجئين والمجتمع المحلي وحكومات ولايتي كسلا والقضارف .