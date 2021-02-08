عاجل.. السودان: لا نريد حرباً ضد إثيوبيا

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 8 فبراير 2021

نقل السودان لوفد أوروبي رفيع رفضه خوض حرب ضد إثيوبيا إثر تصاعد التوتر على حدود البلدين.



ووصل الخرطوم، أمس الأحد، وزير خارجية فنلندا بيكا هافستو على رأس وفد رفيع المستوى فوضه الاتحاد الأوروبي للتوسط بين السودان وإثيوبيا لحل أزمة الحدود.

ونقل موقع "سودان تربيون" عن بيان لمجلس الوزراء، أن حمدوك أكد لمبعوث الاتحاد الأوروبي حرصه على تفادي"الدخول في حرب ضد إثيوبيا بسبب قضية الحدود". وأضاف "أنها قضية محسومة منذ اتفاقيات 1902، وما تبقي هو وضع علامات الحدود".

ويطالب السودان بتكثيف العلامات في الحدود الشرقية بينه وإثيوبيا، ويقول إن الأخيرة تماطل في تنفيذ الخطوة.

ويتوجه المبعوث الأوروبي، اليوم الاثنين، إلى الحدود بين السودان وإثيوبيا للوقوف على أوضاع اللاجئين الاثيوبيين الذين فروا إلى السودان بسبب الحرب في إقليم تغراي الإثيوبي.