عاجل.. وزير الطاقة يؤكد دعم وزارته للشركات العاملة فى الطاقات المتجددة

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 6 فبراير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد المهندس خيري عبدالرحمن أحمد وزير الطاقة والتعدين المكلف اهتمام الدولة بالطاقات المتجددة والاستفادة منها في التنمية وسد حاجة البلاد بجانب التوليد المائي والحرارى للكهرباء.



وقال لدى مخاطبته ورشة آفاق الطاقة الشمسية بالسودان الفرص والتحديات التي أقيمت اليوم بشركة سودابت المحدودة بالخرطوم، إن السودان يعتبر من أفضل الدول وذلك بما يتمتع به من موارد طبيعية هائلة الأمر الذي يتطلب منا الاستفادة منها.

وأكد الوزير خيري دعم وزارته للشركات الوطنية المحلية لتقود مهام التنمية بالبلاد والاعتماد عليها لتوفير الطاقات المتجددة بجانب إستمرار عمل الشركات الأجنبية لتعمل بالتعاون مع الشركات المحلية وبدء الخطوات في هذا المجال من أجل توفير الطاقة وضمان إستقرار الطاقة وتنمية المناطق الطرفية والريفية.

وأشاد الوزير بتنظيم الورشة ومساهمة واهتمام شركة سودابت المحدودة مبينا ان دورها حقيقي في توفير الطاقات المتجددة قائلا ان إقامة الورشة في هذا الظرف مهمة جدا مؤكدا دعمه لإنفاذ توصياتها بأسرع وقت لأهميتها. وقدمت في الورشة عدة أوراق علمية منها ورقة التأثير البيئي لتصنيع الخلايا الشمسية ،ورقة عن القوانين المتعلقة بتقوية الطاقات المتجددة ،ورقة عن سياسات الاستثمار في تصنيع الخلايا الشمسية وورقة عن الإنتاج الاقتصادي للطاقة والتنمية بجانب استعراض نموذج عن الطاقات والتنمية.