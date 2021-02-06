عاجل.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 6 فبراير 2021

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاضٍ متواصلٍ لدرجات الحرارة في الساعات المقبلة.



وقالت الهيئة بحسب وحدة الإنذار المبكّر، إنّ الساعات المقبلة ستشهد تأثّر البلاد بالمرتفع الجويّ الذي يعمل على زيادة نشاط الرياح الشمالية والشمالية الشرقة الجافة والمثيرة للأتربة.

وأشارت إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى في جميع أنحاء البلاد.

وتوقّعت تأثّر أجزاء من ساحل البحر الأحمر بهطول أمطار خلال فترة التوقّع.