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عاجل.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة

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الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 6 فبراير 2021

عاجل.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة

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متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاضٍ متواصلٍ لدرجات الحرارة في الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة بحسب وحدة الإنذار المبكّر، إنّ الساعات المقبلة ستشهد تأثّر البلاد بالمرتفع الجويّ الذي يعمل على زيادة نشاط الرياح الشمالية والشمالية الشرقة الجافة والمثيرة للأتربة.

 

وأشارت إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى في جميع أنحاء البلاد.

وتوقّعت تأثّر أجزاء من ساحل البحر الأحمر بهطول أمطار خلال فترة التوقّع.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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