تضم وفداً مصرياً.. قافلة الأوقاف تصل ولاية شمال كردفان

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 5 فبراير 2021

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وصل إلى مدينة الأبيض حاضرة شمال كردفان اليوم “الجمعة”، قافلة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي تضم وفداً مصرياً.



وكان في استقبالهم عدد من الأئمة والدعاة.

وخاطب الوفد كلٌّ من الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي د. عادل حسن حمزة، ومدير أكاديمية الأوقاف الدولية بمصر عمرو الكمار، ورئيس اللجنة الإعلامية للمجلس الأعلى للدعوة د. أسماء الشنقيطي.

وسيقيم الوفد الذي تمتد زيارته لثلاثة أيّام، عدداً من الفعاليات الدعوية والمحاضرات واللقاءات مع القيادات الدينية والمسؤولين.