عاجل.. مقتل 50 جنديا إثيوبيا في اشتباك حدودي مع السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 5 فبراير 2021

قتل ما لا يقل عن 50 جنديا إثيوبيا في اشتباكات مع القوات السودانية في منطقة حدودية متنازع عليها، حسبما ذكرت مصادر بالجيش السوداني اليوم الجمعة.



وقال ضابطان رفيعا المستوى بالجيش السوداني، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن القتال بدأ بعد أن شن جنود إثيوبيون هجمات متفرقة على الجيش السوداني في إحدى مناطق الفشقة أمس الخميس.

وأضاف الضابطان أن جنديا سودانيا لقي حتفه أيضا خلال الاشتباكات.

وذكر الضابطان أن الجيش السوداني تمكن من استعادة أراض زراعية والسيطرة على معسكر للجيش الإثيوبي.