الارصاد: استمرار تأثر البلاد بمرتفع جوي ونشاط للرياح المثيرة للاتربة

الخرطوم - احمد عبدربة - توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة استمرار تأثر البلاد بالمرتفع الجوي لذي يعمل على زيادة نشاط الرياح الشمالية و الشمالية الشرفية الجافة و المثيرة للاتربة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بشقيها الصغرى و العظمى في جميع انحاء البلاد متوقعة تأثر اجزاء من ساحل البحر الأحمر بهطول امطار خلال فترة التوفع
وناشدت الوحدة قاطني المناطق المكشوفة اتخاذ التدابير اللازمة وأصحاب الأمراض ومستخدمي طرق المرور السريع توخي الحذر.