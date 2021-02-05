الارصاد: استمرار تأثر البلاد بمرتفع جوي ونشاط للرياح المثيرة للاتربة

الخرطوم - احمد عبدربة - توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة استمرار تأثر البلاد بالمرتفع الجوي لذي يعمل على زيادة نشاط الرياح الشمالية و الشمالية الشرفية الجافة و المثيرة للاتربة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بشقيها الصغرى و العظمى في جميع انحاء البلاد متوقعة تأثر اجزاء من ساحل البحر الأحمر بهطول امطار خلال فترة التوفع

