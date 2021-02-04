عاجل| وزير الخارجية : نتحدى إثيوبيا أن تثبت أننا أخذنا شبرا واحدا من أراضيها

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 4 فبراير 2021

قال عمر قمر الدين وزير الخارجية: "نتحدى إثيوبيا أن تثبت أننا أخذنا شبرا واحدا من أراضيها".



وأضاف وزير الخارجية: مستعدون وقادرون على تخطيط الحدود غدا.

وفى وقت سابق أكد وزير الخارجية عمر قمر الدين، أن الحدود بين السودان وإثيوبيا غير متنازع عليها على الإطلاق وإنما زعمت إثيوبيا ذلك.

وعاد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الحسن التعايشي والوفد المرافق له إلى السودان اليوم، بعد زيارة رسمية لجمهوريتي جنوب أفريقيا وكينيا، استغرقت ثلاثة أيام رافقه وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين.