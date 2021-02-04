أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني:

رئيس الوزراء يُرجئ إعلان الحكومة إلى يوم الاثنين القادم

إحالة مدير شرطة ولاية الخرطوم للتقاعد

التربية والتعليم: نُرجِّح استمرار العام الدراسي الحالي لفترة أطول بعد مُراجعة التقويم وتعديله

ولاية الخرطوم توقع اتفاقية مع (سين) لتوفير خميرة الخبز حفاظا على استقرار الأسعار

نزوح أكثر من (15) ألف أسرة وجثث في العراء بجنوب بدارفور

باحث بمركز (فوكس) : مجلس سيادي من (مدنيين فقط) لن يصمد 4 أيام

مذكرة قطرية لـ(حميدتي) تطالب بحماية أصول منظمة الدعوة الإسلامية

صحيفة النيل الدولية:

تأجيل التشكيل الوزاري لأيام واستكمال مقاعد السيادي اليوم

اثيوبيا تكشف عن مخطط لمهاجمة سفارتى الامارات فى اديس والخرطوم

تقرير أممي: حركات دارفور عازمة على إبقاء نصف قواتها في ليبيا

بدء التقديم للجامعات والمعاهد العليا اليوم

والى نهر النيل تدعم الخميرة وترفض زيادة اسعار الخبز

صحيفة الوطن:

إعفاء مدير شرطة الخرطوم وترقيات كبيرة لرتبة اللواء

صلاح مناع (للوطن) لاصحة لإعتقالي ولجنة التفكيك ستكشف عن ملفات كبيرة

حمدوك يطلب من طاقم مكتبه تقديم إستقالاتهم.. وتظاهرات في العاصمة والولايات

تشريد المئات من مواطني بني شنقول ونزوحهم إلى معسكرات النيل الأزرق

تاجيل تشكيل الحكومة بسبب إجراءات الفحص وإكمال التشاور

صحيفة القوات المسلحة :

الرئيس الكيني يلتقي التعاشي ويتسلم رسالة من البرهان

محمد الفكي يترأس اجتماع لجنة أمن ولاية غرب دارفور

بدء التقديم للجامعات والمعاهد العليا اليوم

شمال دارفور تتسلم رسميا الموقع الميداني لليوناميد بمحلية كتم

صحيفة أخبار اليوم:

إستكمال السيادي اليوم وتحديد موعد التشكيل الوزاري الجديد

سكرتير الإمام يحذر حزب الامة القومي من المشاركة في الانتقالية ويقول: السودان فيها قاتل ومقتول

تشريد مئات المواطنين من مناطق بني شنقول بالقرب من سد النهضة ونزوحهم إلى معسكرات النيل الأزرق

عضو بالسيادي يتسلم مذكرة المعتصمين بالجنينة

اليوم بدء اجراءات التقديم للقبول للجامعات والمعاهد العليا السودانية

خبراء يكشفون عن ضغوط يمارسها أطراف ومعارضي اتفاق السلام على النازحين

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)