أجواء حماسية قبيل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية في قطر

وسط أجواء حماسية، يترقب عشاق الساحرة المستديرة في قطر انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ التي تستضيفها الدوحة في الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وتشكل هذه البطولة حدثًا عالميًا استثنائيًا ليس فقط لأنها بطولة عالمية، ولا حتى لأنها تضم أبطال القارات وأفضل أندية العالم، ولكن أيضًا والأهم أنها البطولة الأولى التي تنضوي تحت مظلة الفيفا وتقام بعد جائحة كورونا.

ومثلما كانت قطر حاضرة بقوة في تنظيم أول بطولة رسمية في قارة آسيا بعد جائحة كورونا عندما تصدت لتنظيم دوري أبطال آسيا بشقيه الغربي والشرقي، فهي تحضّر الآن بقوة وتتصدى لتنظيم أول بطولة للاتحاد الدولي بعد تلك الجائحة وبالتالي فإن الملاعب القطرية تمد يد العون دائمًا لكل الاتحادات العالمية والقارية والإقليمية.

وخلقت اللجنة المنظمة المحلية للبطولة أجواء نموذجية حول هذا الحدث من خلال تذليل كافة العقبات أمام جميع العناصر المشاركة في البطولة بداية من الفرق المشاركة وصولًا إلى الجماهير التي تستعد لمساندة تلك الأندية سواء من خلال الروابط الجماهيرية أو حتى التحركات الفردية.

وتركزت معظم الجهود التنظيمية على حماية الجميع من خلال وضعهم في فقاعة صحية آمنة لا تقبل الاختراق وذلك في كل الأماكن التي يمكن أن يتواجد فيها عناصر البطولة سواء في الملاعب أو في أماكن الإقامة أو حتى في وسائل المواصلات المختلفة.

ومن جانبهم يستعد المشجعون لمؤازرة فرقهم المتنافسة في البطولة الأعرق على مستوى الأندية في العام، وتقام على أرض قطر للمرة الثانية على التوالي، وتشهد انطلاق سبع مباريات بمشاركة ستة أندية على اثنين من استادات مونديال قطر 2022.

الاهلي المصري يواجه الدحيل القطري

وتنطلق منافسات البطولة بمباراة تجمع تيجريس أونال المكسيكي مع أولسان هيونداي الكوري، الخميس عند الخامسة مساءً، في استاد أحمد بن علي، تليها مباراة الدحيل والأهلي المصري عند الثامنة والنصف في استاد المدينة التعليمية.

وفي ضوء الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم في مواجهة الجائحة، فقد جرى اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية وسلامة جميع المشاركين في البطولة، من مشجعين ولاعبين وإداريين ومنظمين، حيث تقام المنافسات وسط تدابير صحية صارمة، بما يتوافق مع التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة العامة في قطر للوقاية من فيروس (كوفيد- 19).

والتزامًا بهذه التوصيات، سيقتصر حضور المباريات على عدد محدود من الجمهور، وذلك بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية لكل من استادي البطولة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل منهما 40 ألف مشجّع.

كما سيتعين على المشجعين الراغبين بالحصول على تذاكر المباريات، إجراء فحص (كوفيد- 19) السريع يؤكد خلوهم من الفيروس قبل المباراة ب 72 ساعة كحد أقصى، أو تقديم ما يثبت حصولهم على الجرعة الكاملة من اللقاح المضاد للفيروس، أو تعافيهم من الإصابة ب(كوفيد- 19)

بايرن ميونيخ يصل السبت

تصل إلى الدوحة بعثة نادي بايرن ميونيخ الألماني السبت من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام في قطر للمرة الثانية على التوالي خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري بمشاركة 6 أندية.

وسيخوض بايرن الذي يحتل صدارة ترتيب الدوري الألماني حاليًا، أول مبارياته في المونديال يوم 8 فبراير، مع الفائز من مباراة الدحيل والأهلي المصري في الدور قبل النهائي. وكشف مصدر أن الفريق الألماني سيصل إلى الدوحة السبت، بعد خوض مباراته في الجولة العشرين من الدوري الألماني أمام فريق هيرتا برلين الجمعة وسيحصل بايرن ميونيخ على راحة من التدريبات يوم السفر السبت، بعد إجراء فحوص كورونا (كوفيد-19). ويتطلع الفريق الألماني من خلال مونديال الأندية إلى إضافة اللقب السادس في موسم واحد، بعدما حصل على 5 ألقاب في موسم 2020، هي دوري وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

جدول المباريات

ربع النهائي تيجريس – أولسان هيونداي الخميس، 4 فبراير 2021

الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت السعودية

ربع النهائي الأهلي – الدحيل الخميس، 4 فبراير 2021

الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت السعودية

نصف النهائي الفائز من مواجهة تيجريس وأولسان – بطل كوبا ليبرتادوريس من سانتوس أو بالميراس الأحد، 7 فبراير 2021

الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت السعودية

نصف النهائي الفائز من الأهلي أو الدخيل – بايرن ميونخ الأحد، 7 فبراير 2021 الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت السعودية

النهائي يجمع بين الفائز من مباراتي نصف النهائي. الخميس، 11 فبراير 2021 م الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2021

أعلنت اللجنة المشرفة على البطولة، عن القنوات التي ستنقل بطولة كأس العالم للأندية 2021، حيث حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الرياضية، على حقوق إذاعة البطولة وفي العادة ذاع البطولة على ‘beIN SPORTS HD 1’، كما ستنقل البطولة على قنوات الكأس القطرية أيضاً.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)