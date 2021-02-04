ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات بمدينة كادقلي

تمكنت قوات مشتركة بولاية جنوب كردفان من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات بمدينة كادقلي بعد مداهمة بعض الأحياء السكنية بالدرجة الثالثة والرابعة بكادقلي حاضرة ولاية جنوب كردفان في إطار الحملات التفتيشية (الكردون) التي تنفذها القوات المشتركة إنفاذا لقرارات اللجنة الأمنية بالولاية علي خلفية الأحداث التخريبية التي شهدتها الولاية في الآونة الأخيرة .
وقال العميد عبدالله أحمد عمر قائد اللواء 55 ورئيس لجنة امن محلية كادقلي أن قوة المشتركة قامت الاربعاء بالتفتيش وتمكنت من ضبط عدد كبير من الأسلحة والزخائر والمتفجرات وكمية من المخدرات والأجهزة الإلكترونية بملحقاتها والسلع الإستراتيجية إلي جانب المركبات الغير مقننة ، فضلاً عن توقيف أشخاص مشتبه بهم
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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