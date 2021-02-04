الخرطوم توقع اتفاقية مع (سين) لتوفير خميرة الخبز حفاظا على استقرار الأسعار

توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم ممثلة في شركة الخرطوم للامن الغذائى وشركة سين لتوفير خميرة الخبز.

وتقوم شركة الخرطوم للامن الغذائى بموجب الاتفاق بادارة توزيع الخميرة للمخابز باعتبارها الوكيل الرئيسي لولاية الخرطوم في توزيع دقيق الخبز للمخابز.

واكد مدير عام وزارة الصناعة والتجارة أبوبكر محمد نور، ان ولاية الخرطوم تعد أكبر مستهلك للدقيق المدعوم.مشيراً إلى دور سين الايجابي في توفير دقيق الخبز وقال فى هذا الخصوص “نتطلع الى تعاون أوسع معها لخلق إستقرار في الخبز، وان الاتفاق الذي وقع اليوم لتوفير الخميرة هو بداية لتعاون طويل يشمل كل جوانب صناعة الخبز” .

فيما قال نائب مدير شركة سين عمر الطيب، بحسب صحيفة السوداني سنعمل مع شركة الخرطوم للامن الغذائى لتسخير كافة الامكانيات لصالح المواطن والمحافظة على إستقرار الاسعار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)