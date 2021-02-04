بهدف الجزولي المريخ يفوز على الأهلي شندي

سجل فريق المريخ الفوز على الأهلي شندي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت مساء الأربعاء بملعب دار الرياضة بأم درمان ضمن الأسبوع السابع للدوري الممتاز.
وسجل هدف المريخ الجزولي نوح ليرتفع المريخ إلى “17” نقطة، ويتجمد الأهلي عند “9” نقاط
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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