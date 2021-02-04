نقلت وكالة الأنباء الرسمية والتلفزيون الرسمي في إثيوبيا عن جهاز المخابرات، قوله إنه تم إلقاء القبض على 15 عضوا في جماعة كانت تخطط للهجوم على سفارة الإمارات في أديس أبابا.
وذكر جهاز المخابرات بحسب الجزيرة نت أنه كان يراقب الوضع، وأنه وجد أسلحة ومتفجرات كان الإرهابيون يستعدون لاستخدامها في تفجير سفارة الإمارات، وفق تعبيره.
كانت هذه تفاصيل خبر إعتقال جماعة إرهابية خططت لمهاجمة سفارة الإمارات بأديس أبابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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