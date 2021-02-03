كمين محكم يوقع متهمين بسرقة سيارة فى قبضة المباحث

تمكنت فريق من مباحث شرطة ولاية شمال كردفان من استرداد مركبة صالون خلال ساعات من سرقتها بمدينة الابيض وتضبط الجناة إثر كمين محكم بمحلية غرب بارا وقال اللواء شرطة حقوقي دحسن حامد مدير شرطة ولاية شمال كردفان بحسب المكتب الصحفي للشرطة أن خلفية البلاغ تعود لورود بلاغ بالقسم الأوسط الابيض يفيد بتمكن مجهول من سرقة مركبة صالون من حي الجلابة محطة 13 بناءا علي ذلك تم تكليف فريق ميداني من مباحث الولاية لتعقب الجناة واسترداد المركبة ونجح الفريق في تقفي إثر الجناة وتحديد مكان وجود المركبة والجناة ونصب كمين محكم أسفر عن ضبط المركبة ومتهمين اثنين واقتيادهما إلي دائرة الإختصاص واخضاعهما للتحري واتخاذ إجراءات البلاغ الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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