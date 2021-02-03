النابي وباسكال يحضران لقاء المريخ أمام الأهلي شندي

تابع المدير الفني الجديد للمريخ، التونسي نصر الدين النابي، لقاء الفريق أمام الأهلي شندي،الأربعاء، من ملعب دار الرياضة في أم درمان، ضمن الأسبوع السابع للدوري السوداني الممتاز.

ويعتبر حضور النابي، وإلى جانبه مساعده حمادي صغير، أول ظهور رسمي له مع النادي السوداني، ليؤكد أنه أكمل اتفاقه بشكل نهائي مع إدارة المريخ وحضر النابي، مباراة المريخ، بعد حوالي 10 دقائق من صافرة البداية، وجلس على مقاعد جانبية في الملعب، ولم يشرف على المباراة.

وأشرف على المريخ في هذه المباراة وفق موقع كوورة، مدرب الأحمال الجزائري أحمد بن قابلية، والمدرب العام السوداني الضو قدم الخير وصنع ظهور النابي، مفاجأة بالغة، لأن مدرب منتخب الشباب السوداني في 2019، والمدرب العام لمنتخب الشباب 2020، محمد موسى، حضر المباراة رفقة النابي، مثيرًا التكهنات حول وضعية المدرب العام الحالي الضو.

كما حضر مباراة المريخ أمام الأهلي شندي، مهاجم المريخ الجديد، الكاميروني باساكال إيبوسي، بعد قدومه، فجر الأربعاء.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)