مسؤولو الضرائب الاوغندي يستفسرون سوداكال

يترقب مسؤولو نادي الضرائب الاوغندي استلام المقابل المالي الخاص بصفقة اللاعب الاوغندي سعيدي كويني نجم المريخ الجديد،

وبحسب مصادر موثوقة فان مسؤولي النادي الاوغندي اجروا اتصالات مباشرة مع رئيس النادي ادم سوداكال من اجل ارسال المقابل المالي الخاص بالصفقة الى جانب مقدم عقد اللاعب،حسب ماورد بصحيفة السوداني ،

وينتظر ان يقوم المريخ بتحويل المقابل المالي خلال الساعات القادمة بعد الوعودات التي قدمها سوداكال لمسؤولي النادي الاوغندي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)