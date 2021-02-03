فى الممتاز : الهلال الأُبَيِّض يفوز علي هلال الفاشر والأهلى مروي يتعادل مع هلال كادُقُلي

حقق فريق الهلال الأُبَيِّض أول فوز له في الدوري الممتاز بانتصاره الاربعاء على نظيره هلال الفاشر بهدف دون رد فى المباراة التى جرت بدار الرياضة امدرمان ضمن الجولة السابعة من المنافسة هدف الهلال جاء عن طريق لاعبه مصعب فى الدقيقة 41 وبالنتيجة ارتفع هلال الابيض الى 5 نقاط وتجمد الهلال الفاشر عند 4 نقاط
وباستاد الخرطوم تعادل الهلال كادُقُلي مع الأهلي مروي،سلبيا ورفع مروي نقاطه إلى 12 نقط وكادُقُلي الى 8 نقاط.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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