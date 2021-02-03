طالع تفاصيل جديدة عن حريق مجمع نيفاشا التجاري بشارع الجمهورية

اندلع حريق صباح اليوم الأربعاء بمجمع نيفاشا التجاري بشارع الجمهورية بوسط الخرطوم.
وعزا مصدر مطلع بالدفاع المدني لسونا ،أسباب اندلاع الحريق لانفجار محول كهربائي (ضغط عالي) يقع إلى جهة الغرب من المجمع مباشرة مشيرا الى ارتفاع الضغط الكهربائي نسبة لزديادة حمولة السحب بدرجة تجاوزت طاقة المحول.
وأفاد بأنه تمت السيطرة على الحريق ولا توجد خسائر في الأرواح وتجري حاليا عملية حصر للممتلكات.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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