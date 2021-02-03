تمويل لزراعة 9.5 ألف فدان بمحصول القمح بالجزيرة

مولت مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر،(1100) مزارع لزراعة 9 ألاف و500 فدان بمحصول القمح بمشروع الجزيرة بجملة تمويل بلغت 255 مليون جنيه بمحفظة من بنك السودان وبعض المصارف التجارية. وقال الأستاذ عادل فضل الله الشيخ المدير العام للمؤسسة فى تصريح بحسب لسونا ،إن توفير التمويل والتأسيس الجيد للمحصول والإلتزام بالإرشادات الزراعية والحزم التقنية الموصي بها من قبل هيئة البحوث الزراعية وإدارة الارشاد الزراعية بالمشروع تساعد فى نجاح المحصول. وجدد المديرالعام إلتزام المؤسسة بتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين لتحقيق شعار الدولة برفع الإنتاج والإنتاجية وإمتدح جهود وإهتمام والي ولاية الجزيرة بالمؤسسة لحلحلت الإشكاليات التي تعترضها. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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