شمال دارفور تتسلم رسميا الموقع الميداني لليوناميد بمحلية كتم

تسلمت حكومة ولاية شمال دارفور اليوم بمحلية كتم موقع الفريق الميداني لبعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي بدارفور( يوناميد) المنتهية ولايتها بموجب قرارمجلس الامن الدولي رقم 2559 لسنة 2020 الذي انهى تفويض البعثة اعتباراً من نهاية ديسمبر الماضي.

ووقع على وثائق التسليم كل من الحافظ بخيت محمد الأمين العام لحكومة الولاية ومباي ابوبكر سيسي، رئيس اليوناميد المعين حديثاً، وذلك بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية وعدد من قيادات محلية كتم.

وأكد ألامين العام لحكومة الولاية في كلمته بهذه المناسبة ، التزام الحكومة بحماية المدنيين بعد خروج البعثة، مشيرا إلى أن مقر اليوناميد بكتم سيتم تخصيصه لإقامة كلية للهندسة تتبع لجامعة الفاشر، فيما يتم توظيف المقتنيات الاخري لفائدة المجتمع المحلي.

وتطرق ممثل بعثة اليوناميد في كلمته بهذه المناسبة إلى الأسباب والظروف التي دفعت بمجلس الأمن الدولي إلى إنشاء البعثة والدفع بها إلى دارفور، مشيرا إلى أن وصول البعثة ساهم في حفظ السلام وتغيير الأوضاع على الأرض نحو الأفضل، مضيفاً ان هنالك تحديات كبيرة مازالت ماثلة تواجه الأمم المتحدة من ضمنها عملية بناء السلام في دارفور.

وبحسب سونا ، أكد سيسي استمرار الأمم المتحدة في دعم دارفور عبر وكالاتها التي قال انها ستشكل حضوراً خلال المرحلة المقبلة في عملية بناء السلام، مضيفاً أن حكومة السودان قادرة على توفير الحماية للمدنيين من خلال القوة الوطنية المشتركة لبسط الأمن بدارفور، مشيداً بعملية التسليم والتسلم التي تمت لموقع البعثة الميداني بمحلية سرف عمرة لتكون كلية جامعية تتبع كذلك إلى جامعة الفاشر.

إلى ذلك طمأن رئيس اللجنة الاتحادية لتسريع خروج اليوناميد العميد محمد أحمد الدقو ، الجميع بأن الحكومة على المستويين المركزي والولائي تعمل على تسهيل وتسريع الخروج السلس لليوناميد.

وتوقع الدقو أن تتم الاستفادة القصوى من مقرات اليوناميد لصالح المجتمعات المحلية في حالة التوظيف بالشكل الصحيح.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)