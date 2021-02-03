عاجل.. محمد الفكي يترأس إجتماع لجنة أمن ولاية غرب دارفور

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 3 فبراير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

رأس عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد الفكي سليمان بأمانة حكومة ولاية غرب دارفور اليوم ، إجتماع لجنة أمن الولاية بحضور الأستاذ محمد عبدالله الدومة والي غرب دارفور وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.



وقال والي الولاية في تصريح صحفي ، إنه قدم تنويراَ ضافياَ لعضو مجلس السيادة الانتقالي والوفد المرافق له حول الأوضاع الأمنية بغرب دارفور بعد الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة مؤخرا ، والجهود التي بذلتها حكومة الولاية لإحتواء الأحداث.

واضاف أن الوفد الاتحادي يحمل في طياته أفكار نبيلة وخلاقة ستسهم في معالجة الوضع ، مشيراً الى تعقيدات المشكلة التي حدثت وتداعياتها علي الوضع الأمني ،مبينا أنها تحتاج إلي زمن ومقاربات محددة.

وأوضح الاستاذ الدومة أن المطلوب من الوفد هو إقناع المعتصمين بضرورة فتح الجسور والمعابر المؤدية لداخل المدينة ،معرباَ عن تفاؤله بزيارة الوفد الاتحادي ،واشار الى أنها ستسهم في معالجة الكثير من القضايا وأضاف قائلاَ " القضية مقدور عليها وسنعمل علي معالجتها من جذورها.