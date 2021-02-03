مناع: الحديث عن اعتقالي كلام فاضي

شن عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع، هجوماً لاذعاً على مروجي شائعة اعتقاله، ووصف الحديث عن هروبه بالعبث، وقال لا توجد جهة أمر باعتقالي ولم تتم مداهمة منزلي،

وبحسب صحيفة السوداني ، قال انا موجود بالمنزل ولم أهرب ولم يصدر أي أمر اعتقالي ضدي، وطالب مناع الدولة بسن عقوبات مشددة لملاحقة مروجي الشائعات.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)