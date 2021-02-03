إحالة مدير شرطة ولاية الخرطوم للتقاعد وتعيين خلفآ له

قال مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق ياسر الكتيابي أن قراراً صدر باحالته للتقاعد. ولم يفصح الكتيابي عن أي تفاصيل بخصوص إحالته للمعاش. بالمقابل ذكر مصدر بحسب صحيفة السوداني أن اللواء عيسى ادم إسماعيل تم ترقيته الى رتبة الفريق شرطة وتعيينه مديرا لشرطة ولاية الخرطوم خلفا للفريق ياسر الكتيابي. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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