إحالات للتقاعد وترقيات في الشرطة

قامت الشرطة، اليوم، بإحالة عدد من الضباط إلى التقاعد، كما قامت بإجراء ترقيات واسعة للضباط في مختلف الرتب.
وقال الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء د. عمر عبد الماجد بشير، إن الأمر يأتي في إطار الترتيبات الادارية الدورية، حيث تمت ترقيات للرتبة الأعلى للضباط في مختلف الرتب، في المقابل احيل عدد من الضباط للتقاعد.
واضاف بحسب صحيفة السوداني: “وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة تثمن عالياً جهود السادة الضباط الذين ترجلوا، وتشكر تفانيهم في خدمة بلادهم وتحقيق الأمن، وتتمنى التوفيق والسداد للسادة المترقين والمزيد من البذل والعطاء في سبيل الوطن والمواطن”.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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