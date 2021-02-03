بدء توزيع 4 الف سلال غذائية فى جنوب دارفور

وزعت المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الإغتنام للتنمية البشرية (4) الف سلال غذائية للفقراء وذوي الحاجات الخاصة لأربعة محليات بولاية جنوب دارفور.

وقدم ممثل والى جنوب دارفور الاستاذ سليمان حسين مدني شكره لمملكة الرحمة والإنسانية المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا على الدعم الكبير الذى قدمه مركز الملك سلمان لإغاثة للفقراء والمحتاجين بالولاية مشيرا الى أن دارفور فى السابق كانت تكسو الكعبة ولكن الأزمة التى مرت بها وخلفت اثارا كبيرة جعل دارفور فى حوجة لمثل هذة المساعدات للمحتاجين مقدما الشكر لمنظمة إغتنام على تلمسهم قضية معاش الناس بالتركيز على الشريحة الأكثر حوجة .

ووبحسب سونا ،طمأن حسين مدني المواطنين بالولاية بأن هناك كميات من الدقيق تم شحنها من المركز فى طريقها الى الولاية .

وأضاف نعيش أزمة غلاء طاحن فى أسعار السلع وليس أزمة ندرة فى السلع داعيا المواطنين الى مزيد من الصبر والتعاون من أجل المضئ الى الأمام والأفضل مؤكدا ان ذلك لايتم الا بجهد وصبر وتعاون المواطنين.

ولفت شرف الدين على إبراهيم ممثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية بالولاية الى أن مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية فى السودان جنوب دارفور تحديدا اشتمل على (4000) سلة جملتها (120) طنا من المواد الغذائية موزعة على عدد أربعة محليات لتغطية الأسر الأشد فقرأ ،كبار السن ، ذوي الحاجات الخاصة ،الارامل والأيتام .

وقال محمد موسي محمد مندوب منظمة الإغتنام للتنمية البشرية بالولاية إن مشروع السلال الغذائية مكرمة إنسانية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للفقراء بالولاية.

ويمثل المشروع الثالث من نوعه الذي ينفذه مركز الملك سلمان مع الشريك الوطني منظمة الإغتنام للتنمية البشرية مبينا ان المشروع استهدف الفقراء والضعفاء من الأرامل والايتام وتغطي بعض المناطق ذات الحوجة الماسة..

الخرطوم(أخبار الخليج 365)