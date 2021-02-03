الصحة العالمية: 95,2% نجاح حملة شلل الاطفال فى السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 3 فبراير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشفت منظمة الصحة العالمية ، أن نسبة التغطية بالحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الاطفال ونقص فايتمين (أ) بولاية الخرطوم بلغت 95,2%.



وقال ممثل منظمة الصحة العالمية مكتب الخرطوم د. فتح الرحمن محمد ابن عوف في تصريح صحفي إن الحملة تم انجازها عقب معاناة كبيرة جداً بهدف القضاء على الفيروس بجهود استهدفت تطعيم مليون و300 طفل دون الخامسة والاكثر عرضة للاصابة بفيروس الشلل بجميع محليات الولاية بما فيها مناطق النازحين وذلك ضمن الحملة القومية التي انتظمت كافة الولايات عدا ولاية غرب دارفور نسبة لظروفها الخاصة.

واكد ابن عوف ان نسبة التغطية جاءت قريبة جدا من النسبة التي توصل اليها المقيم المحايد (طلاب كليات الطب والصحة بالجامعات ) الذي قام بمراجعة المنازل بالمحليات بعد نهاية الحملة لتقييم التغطية.

وارجع ارتفاع نسبة التغطية الى تفاني الفرق التي نفذت الحملة، مشيداً بالجهود التي بذلها كل المشاركون، اضافة للشركاء من منظمات اليونسيف والصحة العالمية وجايكا وال (IRC)، فضلاً عن الجهود المبذولة من وزارتي الصحة الاتحادية والولائية ووسائل الاعلام في الاعلان عن الحملات والتوعية بأهميتها.كما اعرب عن امله في استمرار الدعم والمساهمة من الشركاء لإنجاح الحملات المقبلة من اجل مكافحة الشلل والسيطرة عليه للمحافظة على صحة الاطفال .