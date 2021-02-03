عاجل.. لجنة المفصولين تعسفياً تعيد عددا من المفصولين للعمل

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 3 فبراير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية القومية إجتماعا اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة الاستاذ رشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام. وأوضح الأستاذ رشيد سعيد الناطق الرسمي بإسم لجنه المفصولين في تصريح صحفي أن اللجنة خصصت اجتماعها اليوم للنظر في ملفات المفصولين تعسفياً من عدد من المؤسسات والوحدات والشركات الحكومية حيث نظرت اللجنة في ملحق ملفات مصرف البلد والذي شمل (١٤) إستمارة وقررت اللجنة إعادة (٦) من المفصولين الى العمل وتحسين معاشات (٣) مفصولاً منهم فيما استبعدت اللجنة(٢٨) إستمارة لعدم الاختصاص وطلبت استكمال البيانات الخاصة ب(٧) استمارات.



وأضاف رشيد سعيد ان اللجنة ناقشت أيضاً ملفات المفصولين من مؤسسة السلام والتنمية التي تم حلها من قبل النظام البائد حيث تلقت اللجنة استمارة واحدة وقررت تحسين معاش المفصولين. أيضاً تلقت اللجنة إستمارات (ملحق) من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بعدد (٥) إستمارات وقررت اللجنة إعادة مفصول واحد الى العمل وتحسين معاشات (٣) من المفصولين وتحسين الدرجة الوظيفة لأحد المفصولين.

كما تلقت اللجنة أيضا ملفات العاملين بالجهاز الفني لتعمير وتطوير وادي حلفا وبحيرة النوبة والبالغ عددها (٧) إستمارات حيث قررت اللجنة تحسين معاشات المفصولين السبعة. وأضاف رشيد سعيد ان اللجنة ناقشت أيضا ملف ملحق للمفصولين من بنك النيلين بعدد (١٩) إستمارة وقررت اللجنة اعادة (٨) منهم إلى العمل وتحسين معاشات (٩) مفصولاً وطلبت اللجنة استكمال البيانات الخاصة بمفصول واحد فيما استبعدت اللجنة ملفا واحدا لعدم الاختصاص.

كما تسلمت اللجنة (٢٥) إستمارة من شركة البنك الصناعي وقررت اللجنة إعادة (١٠) من المفصولين وتحسين معاشات (١٣) منهم فيما استبعدت اللجنة ملف مفصول واحد لعدم الاختصاص وطلبت اللجنة استكمال بيانات احد المفصولين . وأوضح الأستاذ رشيد سعيد ان اللجنة تلقت أيضا استمارات (ملحق ) مفصولي معتمدية اللاجئين والبالغ عددها(١١) إستمارة وقررت اللجنة إعادة (٣) من المفصولين وتحسين معاشات (٨) مفصولاً. فيما يخص صندوق دعم الطلاب تلقت اللجنة (١١) إستمارة وقررت إعادة (٩) من المفصولين وتحسين معاشات (٢) منهم. كما تلقت اللجنة ملف (ملحق) من الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي بعدد (٤) إستمارات وقررت اللجنة اعادة (٣) من المفصولين إلى العمل وتحسين معاش مفصول واحد. واوضح الاستاذ رشيد سعيد ان اللجنة ناقشت ملحق مفصولي شركة سوداتل بعدد (َ١٨٩) إستمارة وقررت اللجنة اعادة (٨٨) مفصولاً الي العمل وتحسين معاشات (٨٢) من المفصولين فيما استبعدت اللجنة (١٥) إستمارة لعدم الاختصاص وطلبت استكمال البياتات الخاصة ب(٤) من الاستمارات.

كما ناقشت اللجنة ايضاً ملحق مفصولي وزارة الحكم الاتحادي والبالغ عددها (٩) إستمارات وقررت اللجنة تحسين معاشاتهم. كما ناقشت اللجنة ملحق مفصولي مصنع غزل الحاج عبدالله حيث بلغ عدد الاستمارات (٤٧٣) إستمارة وقررت اللجنة إعادة (٢٣٦) مفصولاً إلى العمل وتحسين معاشات (٢١٣) منهم وطلبت اللجنة استكمال البيانات الخاصة ب(٦) من المفصولين. فيما يخص هيئة الارصاد الجوي تلقت اللجنة (٧) إستمارات وقررت إعادة أحد المفصولين الي العمل وتحسين معاشات( ٦) مفصولاً.

واضاف الاستاذ رشيد سعيد ان اللجنة ناقشت ملف ملحق لمفصولي ديوان الضرائب حيث تلقت اللجنة إستمارة واحدة وقررت اعادة المفصول إلى العمل.

وقال الاستاذ رشيد سعيد ان اللجنة ستواصل أعمالها للنظر في قضايا المفصولين بشكل راتب كل اسبوع.