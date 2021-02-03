مقترح لوضع خارطة لمناهج كليات المختبرات الطبية

أكد الدكتور أحمد حسن ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعم الوزارة لمخرجات ورشة تطوير مناهج المختبرات الطبية لتتماشى مع المناهج العالمية وذلك لدى مخاطبته الورشة التي نظمتها اللجنة المركزية للمختبرات الطبية بالتعاون مع تجمع أساتذة قسم المختبرات الطبية اليوم بوزارة التعليم العالي حول تقديم وإجازة مقترح خارطة المناهج لكليات المختبرات الطبية في السودان.
وتأتي هذه الورشة بحسب (سونا)، بناءً على توجيه بروفيسيور انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي لتأهيل مناهج المختبرات الطبية في السودان لتتناسب مع المناهج عالمياً.
وتهدف الورشة إلى توحيد ومراجعة مناهج المختبرات الطبية في جميع الكليات السودانية وبحث خطط تطوير المناهج وتحسين فرص التدريب الجيد لطلاب كليات المختبرات الطبية في جميع المراحل.
وارتكزت الورشة على عدة جلسات لوضع خلفية عن مقترح الورشة واهدافها ومناقشة مقترحات المناهج لعلوم المختبرات الطبية، وبحث العديد من القضايا المتعلقة بطرق التدريس والتدريب وتعزيز عمليّات التعليم، للخروج بتوصيات تساهم في تطوير المناهج المختبرية وتدريب الاكاديميين والمهنيين وفق معايير عالمية واضحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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