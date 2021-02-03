وفد من السيادي و”الثورية” يصل الجنينة

وصل وفد مشترك من السيادي والجبهة الثورية الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور برئاسة عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان. ويضم الوفد الفريق عبدالرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع وعدد العسكريين وممثلين للجبهة الثورية وكان في استقبالهم قائد الفرقة 15 مشاة بشير النور بشير رئيس اللجنة الأمنية الفنية وأعضاء حكومة الولاية. وتأتي الزيارة بحسب (سونا)، في إطار الوقوف علي مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية فضلا عن تمديد الصلح بين المتنازعين بغرب دارفور ومن المتوقع أن يستمع الوفد الي مجمل الأوضاع الأمنية بالجنينة بجانب الأحداث التي شهدتها منطقة كريندق في والمبادرات التي انطلقت لإصلاح ذات البين بغرب دارفور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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