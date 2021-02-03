الإرصاد يتوقع انخفاض درجات الحرارة بالبلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ(24) ساعة المقبلة أن تستقر درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في أغلب انحاء البلاد خلال ساعات النهار على أن تنخفض بدءاً من مساء اليوم خاصة في المناطق الشمالية والشمالية الغربية من البلاد يصاحب ذلك سريان للرياح الشمالية النشطة التي تعمل على إثارة الرمال والأتربة التي سيمتد تأثيرها حتى أواسط وشمال أواسط البلاد لتسود البرودة في مدن شمال وشمال غرب البلاد وتكون الأجواء باردة نسبياً في مدن الأواسط عند الليل.

وأشار التقرير بحسب (سونا)، إلى نشاط حركة الرياح الشمالية والشمالية الشرقية التي تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الأجواء وتوقعت ظهور أشكال من السحب المنخفضة ومتوسطة الارتفاع على أجزاء متفرقة من مدن ساحل البحر الأحمر.

كما أشار إلى أن أعلى درجة حرارة متوقعة تكون في مدينة القضارف وتبلغ 39 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة متوقعة في مدينة وادي حلفا 10درجات مئوية ومن المتوقع في الخرطوم أن تكون درجة الحرارة العليا 24 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)