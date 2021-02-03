ضيو مطوك: أنا محبط جداً والبرهان محق فيما ذهب إليه

قال مقرر لجنة الوساطة الجنوبية وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، ضيو مطوك أمس الثلاثاء، أنه محبط جداً وأن البرهان محق فيما ذهب إليه من موقف حيال التأخير في التشكيل الوزاري.

وقال مطوك بحسب صحيفة السوداني الدولية: “يجب تشكيل الحكومة اليوم قبل بكرة”، وتساءل في ذات الوقت “ما البديل لو ذهب حمدوك؟”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)