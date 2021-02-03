الإفراج عن موسى هلال ورفاقه الأسبوع المقبل

أكدت معلومات بدء الاجراءات الخاصة بتنازل أولياء الدم في القضايا الموجه ضد الشيخ موسى هلال ورفاقه تمهيداً للوصول إلى تسوية . وقال مصدر بحسب درافور 24 إن أولياء الدم من ضحايا قوات شرطة الاحتياطي وعددهم 13 الذين قتلوا في منطقة كبكابية عام 2014م بالاضافة الى ضحايا أحداث اجتياح منطقة مستريحة يناير2017م .
وذكرت المصادر أن جميع التنازلات تم استلامها مكتوبة ، ما عدا تنازل واحد متوقع وصله الاربعاء ومن ثم يبدأ الشروع في شطب البلاغات .
و بحسب صحيفة الراكوبة ، تشير المتابعات إلى أن اللقاءات التي جمعت بين قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان حمديتي وزعيم عشيرة المحاميد الشيخ موسى هلال تركت أثراً ايجابياً ، ومهدت الطريق لتجاوز جميع الخلافات وصولاً للمصالحة ، واطلاق سراح الشيخ موسى هلال ورفاقه مطلع الأسبوع القادم .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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