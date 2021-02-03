اتحاد الكرة يعتذر عن استخراج بطاقات جديدة للإعلامين

اعتذر المكتب الإعلامي للاتحاد السوداني لكرة القدم ، للاعلاميين عن قبول طلبات لاصدار بطاقات جديدة ، معرياً عن أمله أن يتم استخرجها في الموسم المقبل .
وتقدم الاتحاد بالشكر للزملاء الإعلاميين على التعاون خلال الفترة الماضية التى شهدت تواصلاً إعلامياً كبيرا ، ويشيد المكتب الاعلامي بالانضباط والالتزام فى الملاعب من جانب الزملاء خلال البطولات المختلفة سواء إن كانت محلية أو قارية.
و بحسب صحيفة الصحية ، نوه المكتبالاعلامي الى أنه اعتباراً من أمس الأول سيكون دخول الزملاء الاعلاميين للمباريات فى ” الدوري الممتاز ، كأس السودان ، الوسيط الدوري العام ” عبر البطاقة الصادرة من الاتحاد لممثلي وسائل الاعلام المختلفة فى منتصف الموسم الماضي ، والسارية حتى الموسم الحالي .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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