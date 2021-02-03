أغلق محتجون شارع بشير النفيدي الشهير بشارع الستين في العاصمة الخرطوم صباح اليوم “الأربعاء”، احتجاجاً منهم على انعدام غاز الطبخ. ورفض المحتجون السماح للسيارات بعبور الطريق برص الأسطوانات بعرض الشارع، وتشهد الخرطوم احتجاجات يومية منذ فترة بسبب الغلاء وانعدام السلع الأساسية والانقطاع المستمر للكهرباء بحسب صحيفة اليوم التالي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون “يترسون” شارع الستين بأنابيب الغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.