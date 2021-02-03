معتصم صالح : لا خلافات بـ( الثورية ) والتشكيل بيد حمدوك

قطع القيادي بالجبهة الثورية ، الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة ، معتصم أحمد صالح بعدم وجود أي خلافات تعرقل مجرى سير عملية ترشيحات ( الثورية ) للحكومة الجديدة .
وقال معتصم إن اختلاف وجهات النظر تعتبر عادية جداً ولا يمكن أن تكون بمثل هذا الحجم حتى تؤدي إلى تعطيل الحكومة ، وأضاف ( إن ما جاء من خلاف يعتبر مثل خلافات قوى الحرية والتغيير ، والجبهة الثورية متماسكة جداً ولها قضية واضحة في تحقيق السلام ) ، وكشف صالح تفاصيل مشاركة الثورية في السيادي ، وقال ( مقاعد السيادي كانت من نصيب الطاهر حجر و د . الهادي إدريس ومالك عقار ) .
وأكد أنه تم تحديد (7) وزارت لصالح الثورية تشمل ( المالية ، التعدين ، الرعاية الإجتماعية ، البني التحتية ، التربية والتعليم ، الحكم الإتحادي الثورة الحيوانية ) .
وأوضح أنه تم توزيع هذه الوزارت بين المسارات بحيث تحصل دارفور على (5) وزارات ، وأن يكون للمنطقتين وزارة واحدة والشرق واحدة ، وأعلن أنه تم توزيع وزارة المالية لحركة العدل والمساواة السودانية ، بجانب وزير دولة بالرعاية الإجتماعية ، مقابل أن يمنح تجمع قوى تحرير السودان مقعداً بالسيادي ووزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية ، ومقعد بالسيادي ووالي ولاية لحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي ، وحصل التحالف السوداني على وزارة الثروة الحيوانية ووالي ولاية .
وبحسب صحيفة الصحية ، نال مسار المنطقتين الحركة الشعبية ووزارة الحكم الإتحادي ، فيما حصل مسار الشرق على وزارة التربية والتعليم ، ووصف صالح التوزيع بالعادل ، وأضاف ( كل الخلافات لها حل داخل الجبهة الثورية ) .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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