فساد “المخلوع” يتسبب في مديونية خارجية بأكثر من “مليار” يورو

كشفت مستندات عن إقرار رسمي من حكومة النظام المُباد عن مديونية من أحد البنوك الخارجية، بقيمة تفوق 900 مليون يورو، فيما عُرف وقتها بخط تمويل من بنك التجارة التفضيلي، وهو بنك مقره في العاصمة الكينية “نيروبي”.

وأبرزت المستندات، عجز الحكومة إزاء تغطية المديونية، التي وصلت السقف المسموح به للتمويل، وهو مليار ومائة مليون يورو.

ووفقاً لمصادر بحسب صحيفة الحداثة، فإن المديونية ما تزال معلقة، وإن وفداً من البنك زار الخرطوم مؤخراً للاستفسار عن مديونيته التي تتحملها حكومة السودان.

وكان الرئيس المخلوع، عمر البشير، وجه وزارة المالية وبنك السودان بسداد المديونية عبر زيادة سعر تكلفة استيراد غاز الطبخ، ووقود الغاز “غاز أويل”، عبر شركة استيراد يملكها رجل الأعمال المسجون في دولة الإمارات “أيمن المأمون”، وشريكه “حازم مصطفى”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)