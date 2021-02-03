إنتحار أب لـ(9) أبناء شنقاً داخل منزله بالخرطوم

أنهى رجل حياته بصورة مفاجئة شنقاً داخل منزله صباح أمس (الثلاثاء) بمنطقة أمبدة غرب أم درمان.

ويعول الرجل أسرة من (10) أفراد – وزوجة و (9) ابناء بينهم (5) طلاب في مدارس الأساس، قبل أن يقرر الانتحار، بواسطة مشنقة نصبها لنفسه داخل غرفة بمنزله في منطقة أمبدة الحارة (40).

وقال مصدر بحسب صحيفة السوداني، إن الضحية في العقد الرابع من العمر، يقتات لقمة عيشه من ظهر سائق (ركشة)، ومعروف عنه أنه رجل مسالم ولم يواجه مشاكل خارج أو داخل الأسرة، لكنه عثر عليه مشنوقاً صباح أمس، عندما حضرت إحدى بناته لتطلب منه مصروف المدرسة.

وكشف المصدر أن الرجل استيقظ فجر أمس ومنح إحدى بناته مصروف المدرسة وطلب من البقية عدم الذهاب إلى المدراس، ودخل إحدى الغرف، موضحاً أن إحدى بناته حضرت إليه لكنها فوجئت به مشنوقاً فأخبرت أفراد الأسرة.

ورجح المصدر أن يكون الدافع وراء انتحار الرجل الضغوض المعيشية خاصة وأن لديه (5) طلاب بالمدارس.

وأخطرت الأسرة شرطة أمبدة التي دونت بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة وانتقل فريق من الأدلة الجنائية إلى موقع الحادثة وأجرى تدابيره الجنائية، وأمرت النيابة بإحالة الجثمان إلى المشرحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)