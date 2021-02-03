المالية توقع بروتوكول تعاون مع السجل المدني لبرنامج دعم الأسر

وقعت وزارة المالية والتخطيط الأقتصادي على بروتوكول تعاون لبرنامج السودان لدعم الأسر مع وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للسجل المدني .

ومثل وزارة المالية ، مدير برنامج دعم الأسر السودانية ، أمين صالح يس ، فيما مثل وزارة الداخلية مدير الإدارة العامة للسجل المدني أمير أحمد حسن ، وبحسب صحيفة الصحية ، قال مدير البرنامج ، أمين صالح ، إن وزارته حريصة على تنفيذ البرنامج ليغطي كافة الأسر المستهدفة بالمعلومات والبيانات الصحيحة للمواطنين في كل أنحاء السودان عبر السجل المدني ، وأضاف : ( يجب على المواطنين التأكد من صحة بياناتهم في مرحلة التسجيل أو تعديل أية معلومة) تتطلبها ثبوت الهوية وهذه المرحلة المهمة تساعد في تنفيذ عمل المشروع .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )