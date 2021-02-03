ضبط شبكة تستخرج فحوصات كورونا (دليفري) من معامل معتمدة

ضبطت قوة من الشرطة الأمنية وإدارة الأزمات شبكة تنشط في تزوير واستخراج فحوصات كورونا للمسافرين من معامل معروفة معتمدة دون أخذ عينات، وترسلها (دليفري) للطالبين.
وقال مصدر إن الشرطة الأمنية وإدارة الأزمات رصدت نشاطاً مشبوهاً لعناصر الشبكة في استخراج الفحوصات للمسافرين مقابل (21) ألف جنيه، وإرسالها عبر شخص يقود دراجة نارية، إلى الأشخاص في أماكنهم.
وأضاف المصدر أن الشرطة نصبت كميناً عبر معاملة وهمية طلبت من الشبكة أن تستخرج لها ثلاثة فحوصات كورونا ودفعت استحقاق فحص واحد، على أن تدفع البقية عقب إستلام الفحصين، موضحاً أن الشبكة استخرجت الفحوصات الثلاثة وعند تسليمها ألقي القبض على أول المتهمين، وكشف عن أن الكمين امتد إلى إدارة المعامل وتبين أن الفحوصات تستخرج بعلمها.
وأشار المصدر بحسب صحيفة السوداني، إلى أن الشرطة الأمنية دونت بلاغات ضد عناصر الشبكة بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وأطلعت وزارة الصحة على تفاصيل العملية بشأن اتخاذ قرارات عاجلة في مواجهة تلك المعامل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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