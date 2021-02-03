لقاء بين رئيس الأركان وجبريل إبراهيم يبحث تنفيذ التريبات الأمنية

جدد رئيس هيئة الأركان ، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ، حرص القوات المسلحة على تحقيق السلام في ربوع البلاد . واستقبل الفريق أول الحسين أمس ، رئيس الحركة العدل المساواة د . جبريل إبراهيم والوفود المرافق له بحضور الفريق ركن خالد عابدين الشامي نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات ن ورئيس هيئة الاستخبارات بند الترتيبات الأمنية وأهمية تضافر الجهود . بحسب صحيفة الصحية ، دعا دكتور جبريل إبراهيم ، أطراف اتفاقية السلام ومكونات الحركات المسلحة التعاون بغية تطبيق الاتفاق ، مشيراً إلى ضرورة التعجيل بتنفيذ الترتيبات الأمنية . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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