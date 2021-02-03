اتهام رئيس تحالف موقع على “سلام جوبا” بتجنيد قوات من خارج الجيش

حذر رئيس أركان جيش التحالف السوداني الجنرال التجاني يعقوب خاطر من مغبة استعانة رئيس التحالف، خميس عبد الله أبكر بجنود من خارج الجيش ومحاولة إدخالهم في برنامج التسريح والدمج.
وقال التجاني أنه كرئيس لهيئة أركان الجيش غير مسؤول من أي أعمال فوضى أو تفلتات قد تحدث وسط الجنود.
وكشف الجنرال التجاني في تصريحات صحفية بحسب صحيفة المواكب، أن خميس استعان بحراسة من خارج جيش التحالف بعلامات، وزي عسكري لم يكن متفق عليه.
وقال: “منذ وصولنا الخرطوم عقب توقيع اتفاق جوبا لم يتواصل معي رئيس التحالف وقد أصبح يعمل برأيه فقط مستعيناً بقبيلته بضم (30) فرداً منها، وكشف أنه يسمع عن تحركات ومكونات عسكرية باسم التحالف بالرغم من أنه رئيس لهيئة الأركان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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