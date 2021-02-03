شاهد بالفيديو : فنان شهير يُمسك يد شاب حاول رمي (النقطة) عليه ويصفه بالجنون من خلال تلويحاته وساخرون (قايلو قونة ولاشنو)

تداولت منصات التواصل الإجتماعي المختلفة مقطع فيديو يظهر من خلاله الفنان حسين شندي وهو يقوم بمسك يد شاب وإيقافه عن رمي (النقطة ) عليه بطريقة لفتت أنظار كل من شاهد الفيديو.

وبحسب ما شاهدت محررة (أخبار الخليج 365) فقد أراد أحد الشاب رمي النقطة التي اعتادوا رميها على القونات على الفنان حسين شندي إلا أنه قابله بالرفض وأمسك يده ليبعده عنه كما لوح له بالجنون من خلال الإشارة التي ظهرت في الفيديو، فيما علق ساخرون (قايلوا قونة ولاشنو).

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)