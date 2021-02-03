الثورية تسلم ترشيحاتها للحكومة وتكشف التفاصيل

أكد كبير مفاوضي قوى تحمع تحرير السودان ، عضو المجلس القيادي بالجبهة الثورية ، إبراهيم زربية ، التوافق التام على قوائم أطراف السلام في المجلس السيادي ومجلس الوزراء حسب المصفوفة الزمنية التي حددها مجلس شركاء الانتقالية .
وأوضح زربية في تصريح أن القوائم الوزراية توسعت ، وأوضح أن الترشيحات ل ( السيادي ) شملت الطاهر حجر رئيس تجمع قوى تحرير السودان ، ورئيس الثورية د . الهادي إدريس ، ورئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار ، وأكد التوافق على تعيين مني أركو مناوي حاكماً لإقليم درافور ، واشار إلى أن الوزرات ال(7) رشح لكل واحدة منها (3) أسماء من كل تنظيم للوزارة المعينة تشمل ( المالية ، التعدين ، الرعاية الإجتماعية ، البني التحتية ، التربية والتعليم ، الحكم التحادي والثروة الحيوانية ) . وقال زربية والمساواة السودانية ، بجانب وزير الدولة بالرعاية الإجتماعية ، مقابل أن يمنح تجمع قوى تحرير السودان مقعداً بالسيادي ووزارة الثروة الحيوانية ووالي ولاية بدارفور ، وحركة العدل والمساواة وزارة الرعاية الإجتماعية ، وكشف أن حركة تحرير السودان بقيادة مناوي حصلت على وزارة العدل ، ومسار الشرق وزارة التربية والتعليم ، وأكد التوافق عاى تعيين مني أركو مناوي حاكماً لاإقليم درافور .
قرر رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال الفريق مالك عقار أير ، تجميد صلاحيات الأمين العام للحركة الفريق إسماعيل خميس جلاب وتخفيض رتبته إلى لواء وتجميد عضويته في المكتب القيادي .
وأكد مصدر رفيع بالشعبية أن المجموعة الجنرال خميس جلاب داخل الشعبية ترتيب لتصعيد الأوضاع داخل الحركة وتعلن موقفها من قرار رئيس حركة الشعبية خلال الأيام القادمة .
بحسب صحيفة الصحية ، قال عقار في تعميم صحفي أمس ، إن قراره جاء بسبب إسماعيل خميس جلاب لدستور الحركة بالعمل خارج الأطر التنظيمية .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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