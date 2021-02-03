منظمة الدعوة الإسلامية تنقل مقرها إلى دولة إفريقية

طلبت منظمة الدعوة الإسلامية من نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حمدان دقلو لدى زيارته الدوحة بحماية أصول المنظمة بالسودان لحين عودتها أو نقل مقرها لدولة أخرى.

ووفقاً لبيان المنظمة أمس الثلاثاء، فإنه أثناء زيارة دقلو الرسمية لدولة قطر استقبل الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل محمود رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية، ونقل مصدر مأذون بالمنظمة بحسب صحيفة المواكب، أن الشيخ ىل محمود سلم مذكرة رسمية لنائب رئيس مجلس السيادة أبانت أن تعديات كبيرة تمت وتتم الآن على أصول ومنقولات وأوقاف ومؤسسات المنظمة رغم أنها ممولة بالكامل من خيرين من بلدان متعددة.

وطالبت المذكرة الدولة السودانية بحماية أوقاف ومؤسسات وأصول المنظمة من كل التعديات إلى حين عودة المنظمة أو السماح لها بنقل أوقافها إلى خارج السودان.

وكشفت المذكرة أن رئيس مجلس الأمناء الذي انتخب في ديسمبر الماضي سيقوم بزيارة قريبة للسودان.

وأفادت أن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أشاد بالدور الكبير الذي قامت به المنظمة في المجال الدعوى والانساني والتنموي بالسودان.

وتأسفت المنظمة في مذكرتها لما أسمته بالقرار الجائر الذي اتخذته لجنة إزالة التمكين بحل المنظمة وحظر عملها من دون أي مبرر وإقحامها في قضايا لم تكن أبداً جزءاً منها، وكشفت أن منظمة الدعوة الإسلامية المعروف اختصاراً بـ(مدى) ستنقل مقرها قريباً إلى دولة إفريقية أخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)