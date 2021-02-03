معتصم صالح: لا خلافات بـ(الثورية) والتشكيل بيد حمدوك

قطع القيادي بالجبهة الثورية، الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة، معتصم أحمد صالح بعدم وجود أي خلافات تعرقل مجرى سير عملية ترشيحات (الثورية) للحكومة الجديدة.

وقال معتصم، إن اختلاف وجهات النظر تعتبر عادية جداً ولا يمكن أن تكون بمثل هذا الحجم حتى تؤدي إلى تعطيل الحكومة، وأضاف (إن ما جاء من خلاف يُعتبر مثل خلافات قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية متماسكة جداً ولها قضية واضحة في تحقيق السلام)، وكشف صالح تفاصيل مشاركة الثورية في السيادي، وقال (مقاعد السيادي كانت من نصيب الطاهر حجر ود. الهادي إدريس ومالك عقار).

وحول موعد تشكيل الحكومة الجديدة، قال إن الأمر مَتروكٌ لرئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك .وأكد أنه تم تحديد (7) وزارات لصالح الثورية تشمل (المالية، التعدين، الرعاية الاجتماعية، البنى التحتية، التربية والتعليم، الحكم الاتحادي والثروة الحيوانية). وأوضح صالح بحسب صحيفة الصيحة، أنه خلال المرحلة الثانية من التقسيم تم توزيع هذه الوزارات بين المسارات بحيث تحصل دارفور على (5) وزارات، وأن يكون للمنطقتين وزارة واحدة والشرق واحدة، وأضاف (في المرحلة الأخيرة تم توزيع هذه الوزارات بين مكونات المسارات).

وأعلن أنه تم توزيع وزارة المالية لحركة العدل والمساواة السودانية، بجانب وزير دولة بالرعاية الاجتماعية، مُقابل أن يُمنح تجميع قوى تحرير السودان مقعدا بالسيادي ووزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية، ومقعد بالسيادي ووالي ولاية لحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وحصل التحالف السوداني على وزارة الثروة الحيوانية ووالي ولاية. فيما نال مسار المنطقتين الحركة الشعبية ووزارة الحكم الاتحادي، فيما حصل مسار الشرق على وزارة التربية والتعليم، ووصف صالح التوزيع بالعادل، وأضاف (كل الخلافات لها حل داخل الجبهة الثورية).

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)